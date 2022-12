Mujer fue atacada en la cabeza con un bloque de cemento y luego su cuerpo fue hallado sobre un andén

Autoridades investigan los móviles del crimen. A este caso se suma el de otra ciudadana que murió por agresión con arma blanca en medio de una riña.

Se trata de dos hechos aislados que se registraron en Cali y generaron no solo indignación, sino rechazo por parte de la Fiscalía, que ya adelanta indagaciones.

El primer homicidio se presentó en el barrio Guayaquil, donde fue hallada sin vida una mujer identificada como alias 'la Cantante'.

El cuerpo de esta persona fue encontrado sobre un andén en plena vía pública de este sector del centro de la capital del Valle del Cauca.

Según el ente investigador, la víctima, al parecer, fue agredida con un bloque de cemento en la cabeza. Este trágico hecho ocurrió en la madrugada del pasado martes 17 de octubre.

El otro caso ocurrió en el barrio Marroquín II, oriente de Cali. En esta zona, una joven de 23 años, identificada como Angie Mabel Tenorio, fue atacada con cuchillo en medio de una discusión con otra mujer en momentos en que, al parecer, injerían alcohol.

"Se presentó una riña recíproca entre dos femeninas, donde una agrede a la otra produciéndole una lesión con arma blanca a nivel torácico", dijo el mayor César Rivera, comandante del Distrito 4 de Policía Cali.

El oficial agregó que "la mujer fue llevada a centro asistencial y ahí le prestaron los primeros auxilios, pero falleció por la gravedad de la herida”.

No obstante, señaló que ya fue identificada la agresora, quien también presentó una lesión en su pierna ocasionada por la víctima.

"Se logró ubicar, pero como no hubo flagrancia se hizo la plena identificación para que el proceso que se adelanta siga su curso", puntualizó.

Este caso se presentó el pasado lunes 16 de octubre, de acuerdo con el reporte de las autoridades.