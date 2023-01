Mujer habría lanzado ácido corrosivo a su cuñada y este fue el irreversible desenlace

El hecho se registró en una vereda, al parecer, en un negocio de venta de licores que sería propiedad de la víctima. Las autoridades adelantan investigaciones.

Una mujer, identificada como Ana Leonor Mosquera Alomía, de 42 años, fue atacada con ácido, presuntamente, por su cuñada, según la Fiscalía.

La situación ocurrió en el municipio de López de Micay, en Cauca, pero la afectada tuvo que ser remitida al Hospital Universitario del Valle de Cali.

El ente acusador informó que Mosquera Alomía, madre de dos hijos, presentó quemaduras de segundo y tercer grado en su rostro, cuello, tórax, brazos, piernas.

Además, indicó que ambos ojos resultaron comprometidos tras la agresión. "En el ojo izquierdo se le debe practicar un trasplante de córnea", anotó la entidad.



¿Dónde se escondía? Revelan detalles de captura de hombre que tiró ácido a ex por no volver con él De acuerdo con versiones de un allegado, citadas por la Fiscalía, la supuesta agresora ya había amenazado a la víctima con que la iba "a fregar con ácido" durante hechos presentados anteriormente en la vereda Zaragoza del municipio en mención.

"Sin embargo, aseguraron que Leonor Mosquera 'no ha tenido problemas con ninguna persona en el pueblo y menos con la cuñada, para que ella ahora sufra semejante tragedia'", señaló el organismo investigador.

Mientras la mujer recibe atención médica especializada, autoridades anunciaron que adelantan las respectivas indagaciones para establecer los móviles de la agresión y su autora, la cual podría afrontar proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa.



