Mujer haitiana murió en Cauca y comunidad ayudó a darle una digna sepultura

Una mujer haitiana falleció tras enfermarse en medio del cierre de la vía Panamericana en Cauca. Con el firme propósito de llegar a los Estados Unidos, Elisme Jeanne y su esposo se toparon a su paso por Colombia con la emergencia en Rosas, Cauca. Una situación que truncaría sus sueños.

“Una ciudadana haitiana, de 42 años, y su esposo; ellos vienen desde el Brasil haciendo su periplo por Colombia y tratando de llegar hasta los Estados Unidos”, explicó Erlin Mesías, inspector de Policía de La Sierra, Cauca.

Tras 48 horas de estar atrapada al interior de un vehículo de servicio público en medio del tráfico en la vía alterna del macizo, la poca hidratación, y la falta de alimentación provocaron que Elisme Jeanne de 42 años de edad, empezara a padecer quebrantos de salud.

“La persona aparentemente venía en unas malas condiciones de viaje, eso sumado a las altas o las extensas horas que tenían que esperar en la vía los viajeros. Entonces las condiciones de no conseguir alimentos, de no conseguir bebida, sumado a otras condiciones de estrés, etc. Talvez hizo que esta persona tuviera una crisis, posiblemente podía tener una enfermedad de base”, dice Vanesa Ordoñez, personera de La Sierra.

Aunque la mujer haitiana fue trasladada hasta un centro asistencial del municipio de La Sierra, donde infortunadamente falleció. Después de los actos urgentes y la falta de recursos de su esposo, Elisme Jeanne tuvo que recibir sus honras fúnebres en esta municipalidad.

“Hablé principalmente con el señor, él me dijo que era de filiación católica. Por eso se organizó todo acá con el párroco de La Sierra, se trajo un día antes, se vino por la noche y al día siguiente fue el sepelio con la colaboración de toda la comunidad”, expresa el inspector de Policía de La Sierra.

En medio de lágrimas, el esposo de la mujer haitiana agradeció la hospitalidad y el gesto de los habitantes y autoridades de La Sierra, para poder brindar las honras fúnebres y el último adiós a la persona que por años lo acompañó.

En medio de esta emergencia presentada en Rosas, Cauca, y el mal estado de las vías alterna, las autoridades han confirmado que, en menos de 72 horas, tres personas han fallecido por quebrantos de salud durante las largas horas de espera.