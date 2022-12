Mujer herida en ataque sicarial vivió drama por falta de atención médica en Cali

Una mujer de 41 años, identificada como Martha Cecilia Calvo, se encontraba caminando hacia su casa en el barrio Petecuy II, ubicado en el nororiente de Cali, cuando fue alcanzada por una bala en medio de un ataque sicarial contra un joven que alcanzó a huir.

Los familiares de la víctima relataron los angustiosos momentos. “Mi esposa estaba en la tienda comprándole unas papitas a mi sobrino, iban a matar a un muchacho y ella se agachó y se le incrustó un tiro en la espalda”, indicó Róbinson Delgado, esposo de la víctima.

La mujer fue llevada al Hospital Joaquín Paz Borrero, en el oriente de la capital del Valle del Cauca. “Ella está estable pero no puede hablar mucho porque se cansa y dice que le duele la parte de la costilla”, agregó Patricia Calvo, familiar de la víctima.

Debido a la lesión, la mujer tuvo que ser trasladada a una clínica especializada para poder extraerle la bala. “El tiro está acá atrás en la espalda al lado de una costilla, afortunadamente no le causó ningún daño en los pulmones”, anotó Delgado.

Los familiares de la mujer herida denunciaron que tuvieron que pasar cuatro horas para que finalmente fuera remitida a otra clínica. “La trajimos rápido para el hospital pero no hicieron nada”, agregó Patricia Calvo.

La víctima se recupera en un centro hospitalario del norte de la ciudad, donde se le practicó el procedimiento quirúrgico requerido. Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones respectivas para capturar a los responsables del hecho delincuencial.