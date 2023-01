Mujer le habría dicho a su novio que quería volver a casa y acabó siendo víctima de brutal ataque

El reporte médico indicó que la víctima sufrió múltiples lesiones en su rostro y cuerpo. La familia del hombre incluso trató de defenderla.

Un hombre fue capturado y enviado a la cárcel Villahermosa de Cali al ser señalado por el delito de violencia intrafamiliar en concurso con lesiones agravadas, tras denuncia instaurada ante la URI por su novia.

De acuerdo con la mujer, estando en la casa de su compañero sentimental, ella decidió regresar donde su familia, lo que generó el enojo del hombre quien le habría propinado una golpiza en su rostro y cabeza.

"Empiezo a pedir auxilio y salieron a ayudarme la mamá, la hermana, la tía de Andrés Felipe (su pareja), entonces él les dice a sus familiares que yo lo provoqué para que me pegara y que lo había hecho quedar en ridículo con la familia", dijo la afectada a las autoridades.

Vea también: ¿Castigo justo? Hombre que habría maltratado a su ex fue enviado a tratamiento terapéutico por juez

Pese a la oposición de los allegados del hombre, este siguió atacándola dentro de la residencia.

"La mamá de él me pidió que me escondiera en el cuarto de ella, pero estando en el cuarto Andrés Felipe tumba la puerta a punta de golpes y me empieza a agredir pegándome puños en la cara donde me revienta la nariz y empecé a sangrar", añadió la víctima.

La ciudadana sostuvo que el sujeto le reventó la nariz, por lo que empezó a sangrar. Dijo también que, posteriormente, ella cayó al piso, pero aún ahí, su novio continúo pegándole puños y patadas en su cuerpo.

Una patrulla de la Policía llegó hasta la residencia donde ocurrieron los hechos, ubicada en el barrio La Flora, en el norte de la capital vallecaucana, y con el permiso de los familiares del presunto agresor para ayudar a salir a la afectada del lugar.

"En su narración, la mujer aseguró que su novio se puso agresivo con los uniformados y, presuntamente, les lanzó una lámpara, quienes, por radio, solicitaron apoyo", dijo la Fiscalía.

Según el ente investigador, varios uniformados lograron reducir al hombre, que, supuestamente, empezó a destruir todo lo que encontró en la habitación de su progenitora. Sin embargo, lograron capturarlo.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía, 858 casos de violencia intrafamiliar se encuentran vigentes en la seccional Cali de la entidad por denuncias instauradas durante 2018.

Vale aclarar que la seccional Cali comprende no solo la capital del Valle del Cauca, sino Palmira, Jamundí, Yumbo, Candelaria, El Cerrito, Florida, La Cumbre, Pradera y Vijes.