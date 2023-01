Mujer que desapareció hace días había denunciado por varios delitos a su ex, principal sospechoso

De ella no se volvió a saber nada desde que su expareja y papá de sus 4 hijos la citó en una calle. Según su familia, pese a las denuncias, nadie la escuchó.

De una casa en el barrio los Naranjos, oriente de Cali, salió Leidy Johanna Soto Muñoz el pasado jueves 23 de mayo supuestamente para recibir un dinero de su exesposo y padre de sus cuatro hijos, todos menores de edad.

Se trata de John Alexánder Zamora Díaz, de quien la mujer se había separado hace seis meses y quien aparentemente, según la familia de ella, la forzó a irse con él.

“Una vecina dice que vio cuando dos hombres de piel morena se bajaron de un taxi y la subieron en el vehículo y de ahí ya no se volvió a saber más de ella”, señaló Ana milena Soto, hermana de Leidy Johanna.

Al día siguiente, según contó la familiar de la mujer desaparecida, envió un mensaje de texto a una de sus hijas, “diciéndole que lo perdone que, cuando ya estén grandes, algún día, ellos lo van a entender, pero que a la mamá no la van a volver a ver más”.

Unos documentos que la familia de Leidy Johanna tiene en su poder son la prueba de que ella denunció no solo violencia intrafamiliar, sino persecución y acoso desde enero cuando decidió separarse de su expareja.

"Yo venía de trabajar, arrimé a la panadería, cuando iba subiendo, me tiró el carro y se me llevó el brazo, me lastimó el dedo y el codo. Fue mi expareja", dice un aparte de uno de los documentos.

Ana Milena Soto aseguró que a principios de enero se colocó la primera denuncia y que desde ese entonces se hicieron “unas dos o tres más”.

“Nos dijeron que esperáramos, que ya casi van a ir por él con todos los datos que tenían, pero nunca fueron a esa casa de él”, afirmó.

Según el secretario de Seguridad de Cali, las entidades encargadas no informaron a su despacho sobre el caso y que, “lamentablemente, al parecer fallaron en sus protocolos”.

“Estamos adelantando la investigación con la fiscalía a ver qué pasó, pero es cierto que esta mujer haya interpuesto tres denuncias por violencia intrafamiliar, por otros delitos y otras faltas cometidas por este presunto agresor”, explicó.

Los familiares de Leidy Johanna, quien tiene 35 años de edad, ahora solo piden que las autoridades la busquen.

“Que por favor nos ayuden a encontrar a nuestra hermana, que son cuatro hijos los que la están esperando en casa”, dijo Duván Flor.

Noticias Caracol visitó la casa de John Alexánder Zamora y, aunque se insistió durante varios minutos, no se obtuvo respuesta.

