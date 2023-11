Mujer que grabó video para adultos en Miocable confesó que hizo lo mismo en otros sitios turísticos

Siguen conociéndose más historias de Naty Delgado, la mujer que grabó un video para adultos en Miocable, sistema de transporte aerosuspendido de Cali. En una entrevista reveló que hizo lo mismo en el monumento a Cristo Rey y en el Gato de Tejada.



"La gente me va a odiar más de lo que me odia. La idea principal para lanzarme al estrellato fue el exhibicionismo, algo que me gusta. Gracias a Dios no sufro de pena y fui a Cristo Rey a hacer uno de mis primeros videos, eran como las dos de la tarde, había bastante gente. Me fui a un potrerito con una camiseta y mucha gente se dio cuenta”, contó.

Además, la mujer manifestó que también estuvo grabando contenido en el Gato de Tejada. “Eso fue como a las once de la mañana, había gente trotando. En esta vida hay que tomar riesgos”, aseguró.

CALI | Luego de ser multada la actriz porno que protagonizó un video en el MIOCable, se descubrió esta entrevista.



La misma actriz dijo que ella ha profanado el monumento a Cristo Rey y también el Gato de Tejada.



La mujer que grabó video para adultos en Miocable fue multada

Hace pocos días, las autoridades de Santiago de Cali le impusieron una orden de comparendo a la mujer que grabó un video teniendo relaciones en una de las cabinas del Miocable. Así la situación, deberá pagar una multa tipo 3, es decir, el equivalente a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (aproximadamente $619.000).

Según el brigadier general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, unidades de inteligencia lograron ubicar a la protagonista de ese video para adultos.

“Para la Policía Metropolitana de Cali es prioritario generar estas acciones correctivas contra las personas que están generando comportamientos contrarios a la convivencia. Es así como nuestra inteligencia logró ubicar a una persona que es creadora de contenidos digitales para adultos y que sale en el video y se genera con nuestros mediadores una orden de comparendo”, manifestó el uniformado.

Imágenes divulgadas en las redes sociales muestran que, a la hora de la imposición del comparendo, la mujer, que se hace llamar Naty Delgado, se movilizaba en un vehículo por las calles de la ciudad.

Entretanto, la mujer se defendió de las críticas que han surgido por su comportamiento.

“No es la última vez que va a pasar, quizás yo decidí grabarlo, subirlo a mi plataforma, pero no soy la única persona que lo hace. El contenido de adultos no va a dejar de existir, yo no voy a dejar de hacer mi trabajo y simplemente fue algo que sucedió y se encargaron de hacerlo viral”, dijo.

Además, la mujer negó haber hecho algún daño con su comportamiento, pero dijo que asume su responsabilidad.

“No hice algún daño, yo no dañé el lugar, no le hice daño a nadie, pero sí tengo que asumir mi responsabilidad, lo voy a hacer”, aseguró.