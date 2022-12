Mujer que murió tras lipoescultura en Cali no fue operada por cirujano plástico

Las primeras investigaciones de las autoridades sobre el caso de Diana Lorena Gutiérrez, quien murió tras haberse sometido a una lipoescultura en una clínica estética del sur de Cali , arrojan que el médico que le practicó la intervención no era un cirujano plástico.

“Es un cirujano general con cursos para procedimientos estéticos realizados en México”, manifestó Alexánder Durán, secretario de Salud de Cali.

La Sociedad Colombiana de Cirugías Plásticas confirmó lo dicho por el Secretario de Salud de Cali, pues el médico que le practicó el procedimiento a Diana Lorena no hace parte de esta agremiación. En ese sentido, pide a la ciudadanía verificar en su página web si el médico que los operaría es o no idóneo en este campo.

Asimismo, la SCCP explica que los cursos que muchos cirujanos están haciendo en el exterior tienen una duración de 6 ó 7 meses, pero eso no los acredita como especialistas en este tipo de procedimientos. Para ello, aclara que es necesario la realización de estudios que tardan entre 4 y 5 años.

La mujer, procedente del Plateado, Cauca, habría fallecido por una embolia en una sala de cuidados intensivos de un centro asistencial, donde llegó remitida por la clínica estética.

“En el procedimiento quirúrgico se complica, al parecer, por una embolia. Deciden remitirla a una unidad de cuidados intensivos pero desafortunadamente allí fallece”, agregó el Secretario de Salud de la capital del Valle del Cauca.

Noticias Caracol intentó hablar con voceros de la clínica y con el médico, pero se abstuvieron de entregar declaraciones.

Según cifras de la Secretaría de Salud de Cali, cinco personas han fallecido en este tipo de circunstancias durante lo corrido de 2016.