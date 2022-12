Mujer que pagó $700.000 por procedimiento estético ahora se debate entre la vida y la muerte

Así lo indican autoridades del Valle del Cauca, al tiempo que hacen un llamado a la comunidad. La intervención se habría llevado a cabo en una casa de Palmira.

La mujer, de 58 años, permanece en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de Cali, tras haberse practicado un procedimiento estético conocido como suave brisa, según reporta la Secretaría de Salud del departamento.

"Esta señora ha puesto su vida en manos de una persona sin ningún conocimiento, a quien le ha pagado $700.000 por embellecer su cuerpo", señala María Cristina Lesmes, secretaria de salud del Valle del Cauca.

En la residencia donde la ciudadana se practicó la intervención funcionaba, aparentemente, una clínica clandestina. La mujer tiene en riesgo su vida por un proceso infeccioso que se generó después del procedimiento estético.

"La señora está en altísimo riesgo de muerte. Esto significa que las personas no han entendido todavía la gravedad que tiene el poner su cuerpo en manos de personas no profesionales y no expertos en la materia, ni en los lugares donde corresponde", agregó Lesmes.

Según las autoridades, se está buscando a una esteticista, quien es señalada de haberle practicado el procedimiento a la mujer que ahora se debate entre la vida y la muerte.

Cabe recordar que la semana pasada también murió, en el Valle del Cauca, una joven de 21 años que se aplicó silicona en sus glúteos en una clínica clandestina.

