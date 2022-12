Mujer y bebé de 4 meses cayeron a hueco de contador sin tapa en Popayán, Cauca

Por una calle ubicada en el suroccidente del municipio de Popayán, Cauca, una mujer identificada como Yurani Burbano cayó a un hueco de lo que sería un contador de gas con su bebé de 4 meses en los brazos.

“No me percaté que había un hueco, gracias a Dios pude proteger al bebé y no cayó al suelo, pero si me golpeé”, dijo la víctima del accidente.

Con picos, palas y otros elementos, unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron hasta el sitio para rescatar a la mujer.

“Un martillo percutor hizo que el trabajo que antes se hacía con elementos manuales se hiciera en poco tiempo, donde ni la piel, la extremidad, ni nada, se afectaran”, manifestó Juan Carlos Gañán, comandante del Cuerpo de Bomberos de Popayán.

Según los organismos de socorro, en toda la zona urbana de la capital del Cauca hay varios contadores sin tapa, porque los delincuentes se las roban para comercializar el cobre que contiene.