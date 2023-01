Mujer y niño con discapacidad sobrepasaron caravana fúnebre y fueron víctimas de brutal ataque

Ambos se movilizaban en una camioneta cuando se produjo el ataque, cometido por un grupo de taxistas que hacían parte del cortejo. El hecho quedó en video.

Con piedras, palos y hasta cuchillos, por lo menos una docena de personas que viajaban a bordo de varios taxis persiguieron y atacaron a los pasajeros y la conductora que se transportaban en una camioneta.

Precisamente, Gabriela Lasso, la conductora agredida, relató que este hecho se produjo cuando ella decidió adelantar una caravana fúnebre, la cual estaba compuesta por vehículos tipo taxi.

Según la versión de la mujer, ella habría pasado el cortejo fúnebre ya que, a bordo de su vehículo llevaba a un menor de edad en condición de discapacidad, quien convulsionó minutos antes. Este hecho, al parecer, desató la ira de los conductores.

“La respuesta de la Policía fue que era una marcha fúnebre y que no se puede adelantar. ¿Cómo así?, yo voy con una calamidad. ¿Entonces le doy prioridad a la gente en vez del niño que yo llevo?”, afirmó la mujer.

De igual manera, Gabriela denunció que los sujetos ingresaron hasta su establecimiento de vivienda durante el ataque: “Uno me sacó un arma blanca. El portero de la unidad se acercó y les dijo que era un niño especial. Esa gente estaba enloquecida, no escuchaba, no oía”.

Por su parte, los uniformados de la Policía Metropolitana de Cali, aseguraron que se encuentran en la revisión de los vídeos de las cámaras de seguridad para dar con los presuntos agresores.

“Nosotros tenemos el video y estamos haciendo el análisis de toda la evidencia para establecer los cursos de acción que seguiremos”, afirmó el coronel Didier Estrada, comandante operativo de la Policía de la capital del Valle del Cauca.

Por otro lado, voceros del gremio de taxistas de Cali, rechazaron el hecho y aseguraron que el violento grupo no representa a la totalidad de la colectividad.

Jhonny Rangel, vocero de la Mancha Amarilla, pidió que se esclarezca este caso: “Pueden individualizar a este grupo de desadaptados que están echando al lastre la profesionalización que estamos haciendo con nuestro gremio, las responsabilidades son individuales, no gremiales”.

El menor de edad que viajaba a bordo del vehículo que fue atacado, actualmente se encuentra recibiendo atención psicológica.