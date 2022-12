Sobre este caso se conoció un video de la cámara de seguridad que registró cómo operaban las supuestas delincuentes.

Un cámara de seguridad captó el intento de robo por parte de dos mujeres a una tienda sexual ubicada a un costado de la Terminal de Transportes de Cali.

Las femeninas ingresaron a la boutique y, según el propietario del lugar, una distrajo a la vendedora mientras la otra buscó un vibrador.

“Ingresaron dos mujeres y mientras una entretiene a la vendedora para que le enseñe lencería, la otra comienza a buscar un tipo de vibrador”, manifestó Darío Zambrano, propietario de Sexótica.

El intento de robo fue frustrado por la trabajadora del lugar, quien se percató que el vibrador estaba dentro del bolso de una de las mujeres.

“La vendedora se percata que una de las mujeres tenía el producto en su mochila porque alcanzó a ver un parte del vibrador que quedó por fuera, además que, por el empaque, se generó un ruido. Se le acercó y la notó nerviosa, le pidió que por favor lo devolviera, lo hizo y, así, se fueron del lugar”, agregó el propietario del almacén.



Mujeres intentaron robar vibrador en tienda sexual, pero la vendedora las pilló y la cámara también https://t.co/mV0o5mpuC7 #CaliCo pic.twitter.com/MtAjZ0PRWt — Noticias Caracol (@NCValle) 14 de septiembre de 2017

Según manifiesta Zambrano, es la primera vez que este tipo de situaciones sucede en su local comercial, pero asegura que estas personas "no son ladrones comunes".

“Por nuestro tipo de tienda, son personas que les gustan estos productos y buscan la oportunidad de llevárselos, manejamos productos originales que son costosos. Esto se evidencia porque en el video se observa que la mujer busca específicamente ese producto, sino se hubiera intentado llevar cualquier cosa como el celular de la asesora”, agregó.

El producto que estas mujeres intentaron llevarse era un vibrador de múltiple estimulación con un valor comercial de $109.900.

“Mi llamado es para el mismo gremio, para que no compren los productos que han sido robados, porque me he enterado que otras boutiques, de manera deshonesta, los compran y eso lo que hace es promover la delincuencia”, concluyó Zambrano.

El intento de robo se presentó a las 11:30 a. m. del pasado miércoles 13 de septiembre.