Mujeres trans entraron a restaurante a pedir agua y baño prestado, pero acabaron cometiendo un robo

El caso ocurrió en un exclusivo sector y cuando no había clientes en el establecimiento. Además, quedó registrado en video.

Tres mujeres trans son señaladas de cometer un hurto luego de ingresar a una churrería y café ubicado en el exclusivo barrio Granada, norte de Cali, según confirmó la Policía de la capital del Valle del Cauca.

“Entraron al establecimiento, una pidió agua, otra pidió el baño. La barista se dio cuenta que no iban a comer y les dijo: ‘Que pena, no tengo agua, no les puedo dar’”, dijo un amigo del dueño del restaurante.

En ese momento, según el hombre, una de las mujeres “cogió el tarro de propina” y la trabajadora del lugar le dijo que se la llevara, pero que dejara el frasco.

“Entonces, empezaron como a ver por encima qué había y una vio un maletín. Entonces, abrió la puerta, se metió al bar, sacó el maletín, le pidió la billetera a la barista, ahí salió la cocinera, pero no la dejaron salir. La barista trató de enfrentarlas, pero una de ellas sacó un arma blanca”, anotó.

El hecho quedó registrado en un video de una cámara de seguridad del restaurante, donde se observa que la víctima se enfrenta a las ladronas y logra retirarlas del establecimiento, pese a que, de acuerdo con la denuncia, alcanzaron a llevarse un dinero.

La Policía indicó que el comandante del sector ya tiene conocimiento del caso y que ya están investigando a estas mujeres trans, pues, además, según la denuncia de las víctimas, la semana pasada también asaltaron una tienda erótica localizada al frente de la churrería.

El robo a este último negocio ocurió a la 1:30 de la tarde del pasado martes 16 de julio de 2019.