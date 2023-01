Multan a joven pareja que fue sorprendida teniendo relaciones en plena calle

Quienes protagonizaron el “bochornoso” hecho, que quedó registrado en video, pidieron disculpas públicamente por lo ocurrido.

Esta semana se despertó una fuerte polémica en el municipio de Buga, Valle del Cauca, luego de que se hiciera viral el video de una pareja de novios que sostuvo relaciones sexuales en las afueras de una discoteca, en plena vía pública, y que no se percataron de que estaban siendo grabados.

El coronel Javier Navarro, comandante de la Policía del Valle del Cauca, informó que a la pareja le fue impuesta una multa contemplada en el Artículo 33 del Código de Policía: Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas.

“La sanción guarda relación en lo que tiene que ver con actos sexuales o de exhibicionismo en espacios abiertos al público. Se recibió esta denuncia, dado a ello se les aplicó una medida correctiva equivalente al pago de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes”, informó el oficial.

Dicha multa equivale a un monto de 468.161,6 pesos y, en ese sentido, el comandante de la Policía del Valle del Cauca invitó a los ciudadanos a que “informen de manera oportuna este tipo de conductas que afectan la sana convivencia, para aplicar las medidas correctivas de manera inmediata”.

El hecho desató toda una ola de comentarios, que llevó a que sus protagonistas tuvieran que salirles al paso a las críticas.

Fue así como se conoció que se trataba de una joven llamada Isabella Campo y su novio, Jhonny Benítez, quienes asumieron la situación públicamente y pidieron disculpas por lo ocurrido.

Inicialmente, a través de un video en redes sociales, la joven de 23 años salió a desmentir rumores que han rodeado el “bochornoso” hecho.

“Unos comentarios que nos tienen bastante preocupados a mi pareja y a mí y es el hecho de que están diciendo que nosotros estábamos consumiendo sustancias psicoactivas y que fue eso lo que nos llevó a hacer ese acto público, eso no es cierto”, explicó Campo.

La joven aclaró que ese día ella y su pareja solo se habían tomado unas copas de ron.

“Por favor, no sigan difundiendo esa mala información. Quiero agradecer a todos los que me han hechos buenos comentarios, los que han apoyado a la pareja. A los que no, gracias también. Los invito a que disfruten más de la vida”, dijo.

En otro video, Isabella pidió disculpas por el “acto tan vergonzoso” que protagonizó con su pareja.

“Reconozco que fue un error, que me equivoqué. Le quiero pedir disculpas a todos ustedes, especialmente a mi familia, que fueron los afectados directamente. Es un acto que no va a volver a suceder”, expresó.

Asimismo, la joven señaló que “estos días han sido difíciles”.

“El mundo es duro, las personas son muy duras con las palabras y juzgan muy fuerte. Quiero que me tomen de ejemplo: hay que pensar antes de actuar, no solamente pensar en ti y en tu necesidad” dijo.

La técnica en medios, radio, prensa y televisión, además, salió a aclarar también que está circulando un video que no es real y que no corresponde al “bochornoso momento” de ella y su pareja.

“Sobre el video de la pareja que está teniendo relaciones al lado de un poste, es falso. No soy yo y no es mi pareja. El único hecho reprochable que tuvimos ya lo reconocimos y nos disculpamos”, anotó la joven.

En su cuenta de Twitter, Isabella Campo se identifica como una periodista, presentadora y locutora. Se describe como una mujer defensora y amante de los animales.

