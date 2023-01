Municipio afectado por décadas por el conflicto armado hoy es ganador de destacado concurso de aves

Atrás quedaron los años de violencia en esta población, ahora pionera de ecoturismo en alejada región de Colombia.

Se trata de Santa Rosa, en el sur del Cauca, que por décadas fue azotada por el conflicto armado. "Era siempre difícil la vida de uno aquí, porque había violencia y no la gente no pensaba si no en salir", explica Pablo Emilio Girón, habitante del municipio.

Publicidad

Sin embargo, esta comunidad ya está pasando la página y hoy en día es ganadora del Global Big Day, concurso internacional de documentación de aves, por iniciativa de las asociaciones comunitarias Andaki y Oxígeno Verdeycaco, la Administración municipal y otros entes gubernamentales.

Los que antes eran caminos de la guerra, actualmente se están convirtiendo en senderos para el avistamiento de un sin número de aves, 346 reportadas, las cuales, aseguran, solo se ven en esta localidad.

"Hay cantidad de gente que creyó en esta propuesta comunitaria, que de alguna forma nos tiene presentándonos ante el mundo, diciendo que existe un lugar en Colombia que se llama Santa Rosa y donde estamos invitando a visitarlo", expresa por su parte el alcalde Jaime Urrutia.

Santa Rosa espera la ayuda de organizaciones internacionales y que el mundo ponga sus ojos en el trabajo comunitario que adelantan, en pro de la conservación del medio ambiente y la protección de especies en vía de extinción.