Murió en 2006 y 11 años después se conoció que un esposo que nunca tuvo cobraba pensión en su nombre

El hombre se habría valido de dos personas que dieron falso testimonio ante una notaría, para decir que era el compañero sentimental de docente fallecida.

Sorprendidos quedaron los familiares de esta mujer, Aída Polonia Bonilla, luego que a su vivienda, en Cali, llegara una invitación para un evento social en homenaje a maestros pensionados, lo que prendió las alarmas.

La alerta se generó porque Polonia Bonilla falleció tras accidente de tránsito en 2006, sin haberse jubilado aún. Según investigación de la Fiscalía, recogida por el Diario El País, la profesora no tenía esposo, ni hijos, pero tampoco le alcanzaban las semanas cotizadas para pensionarse.

Sin embargo, la jubilación le fue reconocida a un hombre, identificado como Rodrigo Camacho, hasta el 2016 cuando el murió, y a quienes los parientes de la docente no conocían. Esta persona habría cobrado más de $57 millones.

Tras revisar los archivos, el actual Secretario de Educación del Valle del Cauca, Odilmer Gutiérrez, se refirió al caso. "El señor prueba con declaraciones rendidas ante notario que él era compañero permanente de la señora", dijo.

El sujeto habría presentado, además, certificados que señalaban que la maestra había trabajado en Dagua. Noticias Caracol habló con familiares de la mujer, quienes negaron que ella hubiera ejercido su labor en este municipio y aseguraron que ni siquiera sabía dónde quedaba.

Gutiérrez sostuvo que se actuó de acuerdo con las pruebas que fueron presentadas a la oficina de prestaciones sociales del departamento. "No se tiene registro en la Secretaria de Educación de la existencia de un proceso enaltecimiento por esta causa. No hemos citados por la Fiscalía, no hemos sido informados de que exista un proceso de este orden".

La Fiscalía 53 de Patrimonio Económico de Bogotá adelanta un proceso por este caso, dentro del cual están siendo investigadas las dos personas que dieron el falso testimonio. También se cree que habrían varios funcionarios comprometidos en el hecho.