Murió Ernesto de Lima, reconocido empresario vallecaucano

Uno de los empresarios vallecaucanos más importantes de las últimas décadas murió en Cali. Se trata de Ernesto de Lima, quien fundó una de las más importantes aseguradoras de América Latina.



Ernesto de Lima revolucionó el mercado y la venta de seguros. Nació en Cali en el año 1932 y comenzó a trabajar cuando cumplió la mayoría de edad. Durante más de 70 años le apostó a la creación de empresa en la región.

“Siempre quiso el bien, siempre me dijo que no hay necesidad de agredir a nadie, siempre me recalcó el ser considerado con la gente. Ha sido algo que he ido aprendiendo poco a poco en la vida. Era un hombre justo, un hombre lleno de valores y de cualidades”, precisó Ernesto Lima, su hijo.

Entre lágrimas y con una tristeza profunda, su hijo Ernesto, quien permaneció al lado del empresario hasta su último suspiro, señala que la rectitud, la transparencia, lealtad y respeto por los demás son algunas enseñanzas que deja este reconocido hombre de negocios.

“No pues se siente un gran vacío, se siente una gran responsabilidad y mi padre nos deja un legado de rectitud, de ejemplo, de cómo uno debe mirar y aportar para el desarrollo de la sociedad donde vivimos”, agregó.

El pionero del mercado de los seguros en Colombia era amante del golf y los caballos. Un visionario recordado en el sector empresarial del Valle del Cauca.

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, se pronunció al respecto: “Dejó una huella imborrable en el desarrollo empresarial de nuestra región. Con su intuición abrió el camino para importantes empresas en el sector financiero, industrial y de servicios. Además, brindó trabajo y bienestar a cientos de familias vallecaucanas”.

El cuerpo de Ernesto de Lima permanece en cámara ardiente y este jueves 19 de octubre se realizarán sus honras fúnebres.

