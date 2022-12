Murió Hellen, niña que luego de 3 años recibió trasplante de médula ósea en Cali

Hellen Alexandra Restrepo, de tres años, falleció hacia 11:45 p. m. del martes 14 de abril en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Imbanaco, por una infección que presentaba a raíz de una bacteria en su estómago.

Andrea Restrepo, madre de la menor, afirmó que hace dos semanas Hellen venía mal por una infección en su estómago. "El doctor Óscar Ramírez, coordinador del trasplante, fue quien me informó que tenía una bacteria muy fuerte. Estaba muy delicada con oxígeno, hinchada, hacia deposiciones con sangre, yo tenía la esperanza de que saliera adelante pero no sucedió”, dijo.

“Ayer (martes) le pusieron una sonda para sacarle el líquido que tenía acumulado, la estabilizaron, pero la pasaron a la UCI hacia las 11:00 p. m. Duró como media hora, la entubaron pero el sangrado no se detenía. La pediatra de turno me dijo que Hellen estaba muy delicada”, narró la madre de Hellen.

Andrea relató cómo fueron esos últimos momentos con su pequeña. “Yo la alcancé a ver y ella me cogió la mano bien duro y me dijo: ‘Mami la quiero mucho, mucho, mucho’. Luego ella comenzó a convulsionar y a vomitar sangre, los médicos me informaron que sufrió un paro cardiaco pero que Hellen murió por una bacteria, que el 98 % de los niños trasplantados son atacados por bacterias, que hay niños que lo superan y otros que no”, afirmó.

“Hellen era mi vida, mi sueño, yo estaba en Cali para que ella se recuperara. La niña es de Villavicencio pero voy a llevar su cuerpo al Vaupés porque toda mi familia está allá, voy a estar un tiempo con mi familia”, aseguró la madre de la menor.

Con la voz entrecortada, la mamá de Hellen mencionó lo satisfecha que se sintió por su hija, por lo fuerte que fue. “Me siento orgullosa, porque ella fue una guerrera. Ella siempre sonreía a pesar de todos los obstáculos y dificultades con la EPS. Se rio hasta el último momento. Me duele bastante que mi gorda se haya ido así, pero soy consciente que luchó todo el tiempo”.

La niña r ecibió el trasplante de médula ósea que necesitaba el pasado 27 de marzo para tener una esperanza de vida y así poder combatir la anemia aplásica con la que fue diagnosticada desde que tenía 10 meses de nacida.

La Fundación Portela que acompañó a Hellen y a su madre desde que llegaron a Cali lamentó su muerte.

