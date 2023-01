Murió hombre de 100 años que acabó con 30 heridas en la cabeza tras ser víctima de intento de hurto

El adulto mayor llevaba varios días en un hospital, donde fue trasladado después del brutal ataque que habría sido cometido por varios menores de edad.

Mario Calambás, un hombre que hace poco había cumplido 100 años de edad, falleció en la madrugada de este jueves 11 de octubre en el Hospital Universitario del Valle, donde había sido trasladado tras resultar gravemente herido en un intento de robo en Siloé, suroeste de Cali.

El centenario acabó con 30 heridas en la cabeza producto de un brutal ataque que habrían perpetrado varios menores, quienes supuestamente pretendían despojarlo de una herramienta de uso personal. Uno de ellos, de 12 años, fue aprehendido por la Policía.

“Al parecer, ingresan abusivamente a la casa del adulto mayor a tratar de hurtarle algunas pertenencias. El señor, por defenderlas, inicia como una riña con los jóvenes, ellos lo atacan con armas contundentes”, dijo la mayor Marcela Narváez, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia de Cali.

Luego del violento hecho, registrado hacia las 11:00 de la noche del jueves 4 de octubre, el señor Calambás fue llevado al HUV, donde, según un vecino que lo auxilió y lo llevó al centro asistencial, estuvo consciente hasta el sábado.

“Estuvo consciente todo el viernes y lúcido. El sábado amaneció inconsciente y todos los días se agravaba más. Estaban esperando que se recuperara para hacerle una resonancia, pero no fue así. A las 12:30 me llamaron para decirme que había fallecido”, dijo el vecino.

El adulto mayor vivía hace cuatro años en una humilde vivienda y, de acuerdo con el hombre que lo llevó al hospital, el supuesto agresor detenido es conocido en el sector como alias 'Chayanne'.

“Queremos que el hecho no quede impune y que no lo dejen volver a la calle así no más”, enfatizó el ciudadano.

Entretanto, la Policía de Infancia y Adolescencia aseguró que el menor aprehendido fue puesto a disposición del ICBF y que se adelanta la búsqueda de otros dos menores que también habrían participado en el hecho.

“Por no tener responsabilidad fue dejado a disposición del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar para restablecimiento de derechos. Nos encontramos adelantando las investigaciones para determinar quiénes fueron los otros dos jóvenes”, dijo la mayor Narváez.

La oficial indicó que los otros jóvenes tendrían entre 14 y 16 años, por lo que ya habría responsabilidad penal de su parte por ser mayores de 14.

“En el momento que se logre la judicialización serían dejados a disposición de la Fiscalía para que determine la responsabilidad de los mismos”, concluyó la oficial.