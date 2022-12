Murió hombre en Buenaventura al enfrentarse a policías luego de intentar robar a menor con machete

Autoridades señalaron que el hecho ocurrió en momentos en que uniformados pretendían reducir al sujeto y uno de ellos accionó un arma de fuego en defensa.

"Una persona masculina, adulta, intenta agredir con un machete a una menor de edad, la cual emprende la huida para no ser objeto de las agresiones de este particular y los policías tienen la obligación de actuar frente a un inminente ataque de un tercero", dijo el coronel Jorge Miguel Cabra, comandante de la Policía de Buenaventura.

De acuerdo con el reporte de la institución, la situación se presentó en el barrio Catorce de Julio, cuando una adolescente de 16 años se dirigía a estudiar y fue abordada por el hombre quien pretendía atracarla.

"Esta persona deambulaba por las calles de manera constante y hostigaba a algunos transeúntes. No tenían ningún tipo de parentesco con la joven, ni siquiera situación de vecindad. Simplemente estaba transitando ella, haciendo unas compras diarias y de ahí iba a clases en la Universidad, y se encontró con este sujeto en un alto estado de euforia", agregó Cabra.

El oficial mencionó que una patrulla intervino en este caso, con el fin de salvaguardar a la menor. Sin embargo, el sujeto hizo caso omiso al llamado y atacó con el arma cortopuzante a los uniformados, quienes intentaron defenderse con su bolillo.

"Esta persona agrede de forma vehemente a los policías y uno de ellos tiene que utilizar el arma de fuego para poder minimizar el impacto que estaba ocasionando a los uniformados y a la menor", explicó el comandante del puerto.

El atacante fue llevado a un centro asistencial de la ciudad, donde posteriormente falleció. Cabra lamentó hecho y señaló que ya se adelantan investigaciones penales y disciplinarias sobre este caso. También sostuvo que la adolescente no reportó lesiones.