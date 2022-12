Murió Magaly González, vallecaucana de 16 años con envejecimiento prematuro

Los familiares de la joven, que padecía de progeria, denunciaron que su fallecimiento se produjo por negligencia médica en el hospital de Candelaria.

También manifestaron que Magaly venía sufriendo, desde hace ocho días, una sintomatología de gripa y que debido a una fuerte toz pidieron su traslado a Cali en ambulancia. Sin embargo, la solicitud fue negada por la EPS.

[Vea también: La joven que con el amor de su familia lucha contra un envejecimiento prematuro ]

Allegados a la menor aseguraron que ella llegó bien al centro asistencial. "No le pusieron un oxígeno a tiempo, por eso mi hija se murió. La niña le empezó a decir: 'mami ayúdame, mami por favor'. Y la niña no, se iba quedando", dijo Sofía Sierra, su madre.

La mujer también relató que su pequeña superó tres paros respiratorios porque estaba aferrada a la vida. "Mi hija la luchó mucho, la guerreó. Por muchas cosas pasó, pero gracias a Dios salió adelante", expresó.

James Rodríguez cumplió sueño de niña con envejecimiento prematuro en... Eludina de Jesús, abuela de la joven, recordó que antes de irse al hospital Magaly se despidió de ella con la alegría que la caracterizaba. "Me dijo 'miré abuela, cuidado va a llorar'. Yo le dije 'no mamita, yo no estoy llorando, ni voy a llorar, tú vas para el médico y regresas'. Ella se fue contenta".

Magaly nació en Candelaria, era la mayor de las dos hijas de los esposos González Sierra. Su enfermedad se empezó a notar cuando tenía dos años y perdió su cabello, sus cejas y su piel envejeció. Desde ese momento su familia dedicó su vida a hacerla feliz.

Pese a su aspecto octogenario, esta niña celebró los 15 años como una...