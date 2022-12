Murió mujer que fue golpeada y atacada a bala por oponerse a un robo

Tras permanecer siete días en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Valle, HUV, en Cali, falleció Dolly Zúñiga, la mujer de 39 años quien fue brutalmente golpeada y herida a bala en medio de un atraco en la librería donde trabajaba en el municipio de Florida, Valle del Cauca.

“Lo último fue que ella no había soportado y el último paro respiratorio la mató porque no tenía sangre en su cerebro. Espero que las autoridades investiguen, que no sea por un rato mientras pasa el dolor de la gente, el duelo. Que no se olviden porque luego sigue otra víctima”, manifestó Nidia Uribe, madre de la víctima.

Los habitantes de Florida convocaron a una marcha para el sábado 10 de diciembre a las 9:00 a.m., en rechazo al hecho registrado el pasado 1 de diciembre y para respaldar a la familia afectada.