Murió Tirso Duarte tras brutal agresión en Tumaco

Por complicaciones derivadas de una agresión a mano armada en Tumaco, Nariño, murió el cantante Tirso Duarte . Pese a que entró con vida al centro de atención médica, terminó falleciendo por la gravedad de las heridas.



En horas de la tarde del 29 de septiembre de 2023, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a través de su perfil oficial en la red social X, había anunciado que el cantante de origen cubano Tirso Duarte sufrió una agresión física que lo tenía en delicado estado de salud. Horas después, confirmó su fallecimiento.

Ha partido un " Timbero " de verdad , a todos los vecinos del Oriente de Cali , en especial de su Vergel querido, a su familia y amigos mis sinceras condolencias.

Tirso Duarte con todo su talento , era ante todo pueblo , ritmo , cadencia y fuerza — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 29, 2023

Rosa González, representante de Tirso Duarte, había emitido un comunicado por medio de la red social Facebook en el que aseguraba que el médico que atendió al artista le informó que este tenía un "trauma en el cerebro, múltiples golpes y herida por arma cortopunzante en la espalda".

Así mismo, la representante aseveró que las radiografías del cantante cubano mostraron que el ataque le produjo fracturas en el cráneo y hematomas en el rostro, especialmente en el ojo derecho

Pese a que se le trasladó a Pasto para ser atendido, no resistió las heridas y terminaría sucumbiendo a las 5:11 p.m. del 29 de septiembre.

"No aguantó su cuerpo, seguirá en los corazones de quienes lo conocimos al loco como le decía, el maestro de piano, compositor, productor, cantante. Tirso Duarte vivirá con su música", escribió la mujer.

'La perla del Pacífico', como se le conocía a Tirso Duarte era un cantante de timba cubana bastante reconocido en Cali, ciudad en la que residía desde hace un tiempo.

Tras el ataque, su más reciente publicación en Instagram llamó la atención de sus seguidores, especialmente por el mensaje que acompañaba una de sus fotografías.

"Me mataron, pero no me morí, jajaja, no lloren que sigo aquí y la sapa que dijo eso ya se va de la ciudad, lo mandé a sacar de Tumaco para que siga vivo, aunque los muchachos están alterados, qué miedo, jajaja ando por el +57 3144097955, saludos del comandante Tirso Duarte, el ángel negro, el máster de la pinga".

Con la confirmación de su muerte, muchos de los aficionados a la timba cubana lamentaron su fatídico deceso y resaltaron su talento para el mundo musical.

