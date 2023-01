Muro de un colegio se vino abajo y por poco causa una tragedia

El hecho ocurrió cuando los estudiantes estaban en clases y, aunque no hubo personas heridas o muertas, un vehículo sufrió las consecuencias.

Un muro de un colegio en el barrio El Troncal, nororiente de Cali, colapsó y cayó sobre un carro que se encontraba estacionado en un predio aledaño al establecimiento educativo. Diana Hernández es la propietaria del automotor y contó lo sucedido.

Publicidad

"Aproximadamente a las 7:35 de la mañana, llego del gimnasio, dejo el carro parqueado, entro a mi casa, 15 minutos después se escucha un estruendo y pensé que dos carros se habían dado en la 8. Cuando salgo, mi carro estaba bajo los escombros. El muro se había venido abajo y le había caído encima a mi carro", dijo la afectada.

Aseguró que nadie le ha respondido por los daños de su vehículo y anotó que, según el diagnóstico que le entregaron en el taller, la reparación cuesta cerca de ocho millones de pesos.

“Vinieron autoridades, Secretaría de Gestión del Riesgo, bomberos, tránsito, Secretaría de Educación, pero nadie me da respuesta. Nadie me preguntó qué pasó con mi carro, nadie se me acercó a decirme algo”, dijo la mujer.

Habitantes del sector afirman que la rectora del colegio había enviado cartas hace varios años a la Secretaría de Educación para hacer el cambio del muro que se vino abajo aparentemente por las fuertes lluvias de las últimas horas.

Publicidad

“Cuando vinieron a arreglar esto hace cinco años que colapsó el primer muro, hicieron no más dos metros de pared. Ese día se les dijo: ‘Tumben esa pared que esto está que se cae’”, dijo una vecina del sector, tras afirmar que no han recibido respuesta.

La mujer agregó que la directora de la institución solo les dijo que en el punto donde colapsó el muro no se puede estacionar vehículos.

Publicidad

Entretanto, la Secretaría de Educación informó que, una vez tenga el informe técnico realizado por expertos en la tarde del pasado martes 27 de noviembre, lo analizará para establecer si se debe responder o no por los daños del carro.