Muro que cayó y ‘enterró’ dos carros en Cali haría parte de una estructura de 230 años de antigüedad

El colapso de la pared se produjo dentro de un parqueadero del centro de la capital del Valle del Cauca. Autoridades reportaron que, por fortuna, no hubo víctimas.

"Se sintió muy duro el estruendo, se sintió bastante fuerte. Todo el mundo, asustado, nunca se pensó. Creo que es por la lluvia que colapsó, porque, igual, estas casas son muy viejas”, dijo José Arbeláez, habitante del sector.

La emergencia se presentó durante la tarde del pasado jueves en un estacionamiento ubicado sobre la carrera 6 con calle 7. Según la comunidad, el muro que colapsó hacía parte de una estructura que data de hace 230 años.

“La gente estaba asustada porque se vino ese muro. Menos mal no cayó el de la calle o, si no, hubiera sido peor la cosa”, afirmó José Pulgarín, habitante del sector.

Dos vehículos, que estaban parqueados en el lugar, sufrieron pérdida total. El Cuerpo de Bomberos de Cali reportó que, por fortuna, no hubo personas lesionadas.



