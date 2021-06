Músico Álvaro Herrera, detenido en Cali, denuncia que civiles le apuntaron con armas

Álvaro Herrera Melo, estudiante de Música de la Universidad del Valle y quien toca el cuerno francés, fue dejado en libertad tras ser detenido y señalado de participar en actos vandálicos en el sur de Cali.

El artista, de 25 años y quien fue capturado el pasado viernes 28 de mayo, luego de tocar en un concierto sinfónico a las afueras de la sede Meléndez de Univalle, entregó su versión de los sucedido en diálogo con Blu Radio .

A las afueras de la Universidad del Valle, en el sur de Cali, se realizó esta tarde un cacerolazo sinfónico como forma de protesta por parte de músicos.

Video compartido 👇 pic.twitter.com/Uf8nlAzfAv — Fabrit Cruz (@FabritCruz) May 29, 2021

Dijo que abandonó el concierto debido a disparos registrados en la zona y que cuando se dirigía hacia el barrio Bochalema fue agredido y retenido por civiles.

Aseguró que el hecho sucedió mientras grababa con su celular a unos ciudadanos que se encontraban disparando en el barrio Ciudad Jardín, aledaño a la Universidad del Valle.

“Uno de los que estaba disparando con arma corta me vio y me apuntó. Hasta que uno de los pistoleros, si se les puede llamar así, me tomó por el cuello, empezó a ahorcarme, mientras otros llegan a propinarme maltrato físico y verbal”, dijo.

Álvaro Herrera anotó que, luego de ser llevado hasta el CAI de La María, siguió recibiendo “agresiones físicas y verbales”.

“Además, aparecí en un video autoincriminándome, pero con obligación de los policías para decir esas palabras. Buscando la protección de mi integridad, utilicé un nombre y una cédula falsa”, sostuvo.

SOS Cali #NosEstanMatando ¿Por qué @PoliciaColombia obliga al músico Álvaro Herrera, estudiante de @UnivalleCol a decir que es vándalo? Para sector artístico es un talento del corno y amigo @DefendamosPaz. Por favor AYUDA. El video lo rotó policía con personas del CD. ¡Basta! pic.twitter.com/6tAJrNTFSQ — JesusAbadColorado (@AbadColorado) May 29, 2021

¿Qué dice la Policía?

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos León, entregó una versión que contrasta con la del joven músico.

"La persona fue capturada en flagrancia, se le imputaron los delitos de daño en bien ajeno y lanzamiento y empleo de sustancias u objetos peligrosos", aseveró el oficial.

Asimismo, el general indicó que, hasta el momento, no hay una denuncia en contra de la institución por parte de Álvaro Herrera y que esta está dispuesta, “con toda la transparencia del mundo, para que se verifique la actuación” de los policías.