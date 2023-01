“Mutación” de delincuentes llevó a levantar la prohibición de parrillero hombre en Cali

El secretario de Seguridad de la capital del Valle del Cauca anunció el levantamiento de la medida y explicó por qué. Hay opiniones divididas en la ciudadanía.

El decreto que establecía la prohibición del parrillero hombre en motocicleta no será renovado en Cali, según lo anunció este martes el secretario de Seguridad y Justicia Municipal, Andrés Villamizar.

“Después de un análisis cuidadoso de las cifras de lo que ha venido ocurriendo en Cali, tanto con los homicidios como los atracos cometidos por personas a bordo de una motocicleta o el parrillero hombre, hemos tomado la decisión de no renovar la prohibición”, afirmó.

De esta manera, la medida se levanta y ya no habrá restricción para que un hombre pueda movilizarse como pasajero a bordo de una motocicleta.

El secretario Villamizar explicó que la decisión obedece a que con la prohibición del parrillero hombre no se ha tenido “ningún impacto significativo ni en la reducción de homicidios ni en la reducción de hurtos cometidos por esta modalidad”.

“Los delincuentes lamentablemente se acoplan, mutan su accionar según lo que está ocurriendo y lo que hemos visto es un incremento de atracos y de homicidios cometidos desde una motocicleta por una sola persona a bordo”, señaló.

Asimismo, anotó que, en otros casos, como ha quedado evidenciado incluso en videos que se han hecho virales en redes sociales, los bandidos han recurrido a “utilizar varias motos con una persona en cada una” para cometer sus fechorías.

“Igualmente, lo que hemos visto en los ataques de sicarios es que la persona llega en moto y se retira o se va en un taxi”, agregó el funcionario.

Ratifican, con modificaciones, la prohibición a motociclistas de parrillero hombre en Cali En ese sentido, Villamizar fue claro en afirmar que estas diferentes modalidades “llevan a concluir que esta es una prohibición que está afectando a los ciudadanos de bien”.

“Les impone una restricción que no se justifica en una reducción clara de estos factores que queremos intervenir a través de la prohibición”, concluyó.

La decisión ha generado opiniones divididas entre ciudadanos y motociclistas de la capital del Valle del Cauca.

“No estoy de acuerdo con que levanten la medida porque la inseguridad se va a aumentar aún más de lo que ya tenemos en la ciudad”, aseguró Vanessa Restrepo, habitante de Cali.

Sin embargo, conductores de motocicleta como Esteban Zambrano aprueban la eliminación de la medida y aseguran que el tema va más allá de la inseguridad.

“Estoy de acuerdo con que haya parrillero hombre, porque hay muchas personas que no tienen un medio de transporte y quienes tienen moto podrían llevar a un adulto que sea hombre. No es simplemente pensar en la inseguridad”, dice el ciudadano.





