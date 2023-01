¿Muy enamorados? Esta pareja se tomó fotos con celular hurtado sin contar que estaban en evidencia

Según el taxista, víctima del robo, el dispositivo móvil lo tenía sincronizando a su correo personal lo que permitió identificar a los presuntos ladrones.

El conductor del vehículo de servicio público señala que una pareja le hurtó el celular y el producido del día, sin embargo denuncia que no ha recibido apoyo de las autoridades para recuperar sus pertenencias.

El taxista recogió a las dos personas en el barrio Los Cristales de Cali y se dirigieron hasta el oriente de la ciudad, al llegar al destino lo amenazaron y lo robaron.

“Cuando volteé a mirar por el retrovisor trasero, al lado izquierdo del carro, donde estaba la ‘pelada’, sentí que me puso fue el fierro, cuando vi que sí era de verdad, el ‘pelado’ me dijo: -te estás quieto o te lo monto-“, señaló el conductor.

Lo curioso del caso es que días después, en la nube del correo electrónico del taxista, aparecieron las fotos de quienes lo robaron, denuncia la víctima.

Sin embargo, a pesar de tener las pruebas, el taxista dice no haber recibido ayuda de las autoridades.

“Les doy la ubicación, les doy fotos, los policías mismos dicen que los conocen, que los han visto, pero no hacen nada”, añade.

Aunque en Cali no hay zonas vetadas para los taxistas, la mayoría de los hurtos se cometen en el oriente de la ciudad.

Por su parte la Policía aseguró que ya está tras la pista de los presuntos delincuentes e invita a la comunidad a interponer la denuncia formal.