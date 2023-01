Nació para correr, y en chanclas: la historia del atleta que mantiene legendaria tradición mexicana

Las sandalias han sido la mejor herramienta de este experimentado corredor que a sus 62 años conserva intactos sus dotes atléticos. ¿De quién se trata?

Así como los Tarahumaras, Guillermo, un corredor costarricense mantiene la tradición de los indígenas mexicanos al correr en cuanta maratón participa con los huaraches en sus pies.

“Ese calzado lo usan los indios Tarahumaras de México y ellos corren distancias muy largas”, señala Guillermo Calvo Murillo, corredor de Costa Rica.

Las sandalias han sido la mejor herramienta de Guillermo desde hace un par de años cuando decidió correr por primera vez con ellas, y en la 4 versión de la Pacifik Trail no fue la excepción.

“Mejora mucho el paso y ya que uno está viejo necesitaba algo que me ayudara y esto me resultó beneficiosos”, añade.

Este atleta mantiene intactas sus dotes atléticas a sus 62 años de edad y con la tradición de una cultura que, aunque no es la suya, recorre su camino día a día en huaraches.