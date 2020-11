Nada de novenas multitudinarias: refuerzan medidas en Valle del Cauca ante aumento de casos de COVID

El aumento en los casos de coronavirus COVID-19 y la alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos en Cali demuestran que la falta de autocuidado durante la reactivación económica en medio de la pandemia está pasando cuenta de cobro.

“Yo pienso que un 70 % se está cuidando y un 30 % no lo está haciendo, no están tomando las medidas, los protocolos no los están siguiendo”, indicó José Luis Marín, un habitante de la capital del Valle del Cauca preocupado por la situación.

Según la autoridades, la tasa de crecimiento del virus supera el promedio nacional y, a diario, aproximadamente 15 personas mueren en la ciudad como consecuencia del COVID-19.

“Hemos tomado la decisión de escalar alerta naranja y orientar todos los dispositivos del Estado para tratar de mitigar y evitar que el segundo brote contraste con la posibilidad de la vida”, dijo Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.

Para evitar aglomeraciones en diciembre, piden que el comercio extienda su jornada 24 horas y se prohibieron las novenas multitudinarias. El mandatario de la capital del Valle del Cauca también recordó que no hay autorización para realizar conciertos presenciales en la Feria de Cali, que será virtual.

Publicidad

“De la manera como nosotros nos comportemos se va a posibilitar si tenemos ley seca o toque de queda en diciembre. Por ahora, hemos prohibido cualquier tipo de encuentro ciudadano, sea público o privado en diciembre”, aseguró Ospina.

Algunos caleños aplaudieron estas medidas, que también se aplicarán en el resto del Valle del Cauca, y aseguran que en la calle aún hay muchos indisciplinados.

“El hecho de que no lo tengan al pie o en la casa, o en el medio en que se encuentran, no quiere decir que no existe. Esto sí existe y es una realidad”, afirmó la ciudadana Kelly Acero.

En el mismo sentido se expresó Fernando Montenegro, otro habitante de la ‘Sucursal del Cielo’. “Uno ve mucho en la calle que hay gente que no se está cuidando que piensa que esto es un juego”, dijo.

La alerta naranja también se extendió a los otros 41 municipios del Valle del Cauca.