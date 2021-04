Nadador Jorge Iván del Valle denuncia que fue víctima de agresión y amenazas

A través de sus redes sociales, el deportista Jorge Iván del Valle denunció que fue víctima de agresión física y amenazas.

“Hoy no fue un buen día, hoy me golpearon, me amenazaron de muerte, amenazaron a mi mamá y que si la veían en la calle 'la levantaban a golpes'. Estoy bien, pero la tranquilidad no es la misma”, escribió el nadador.

Hoy no fue un buen día, hoy me golpearon, me amenazaron de muerte, amenazaron a mi mamá y que sí la veían en la calle “la levantaban a golpes” Estoy bien, pero la tranquilidad no es la misma. 💔 — Jorge Iván del Valle (@NadadordelValle) April 25, 2021

De acuerdo con el deportista, estos hechos tuvieron lugar el sábado 24 de abril.

“Gracias a todos y a todas por sus mensajes de solidaridad conmigo y mi familia. La persona que me agredió ya tiene unas denuncias hechas por amenazas anteriores, mañana declararé ante las autoridades lo que pasó el día de hoy”, agregó.

Publicidad

Del Valle es un destacado deportista, quien además es reconocido por su posición en defensa de los derechos de los deportistas en todo el país.