“Negra de mierda, vete para tu tierra”: el desgarrador relato de joven caleña agredida en Portugal

Nicol Valentina Jiménez Quinayas, quien lleva 16 años en el país europeo, contó detalles de lo sucedido en una estación de buses de Porto.

Afirmó que un funcionario de una compañía de transportes la atacó luego de que ella fue a buscar a unas amigas que estaban esperando bus, y enfatizó que nunca tuvo intenciones de saltarse la fila.

“La gente empezó a decir que por qué estaba delante de la fila, pero todo se quedó arreglado y bien. Cuando voy entrando al bus, este señor empezó a cogerme del brazo y de la camisa, me llevó afuera diciéndome ‘negra de mierda’ tú aquí no entras, si quieres coger un bus vete para tu tierra porque aquí no entras”, señaló la joven en diálogo con Blu Radio.

Posteriormente, recalcó, le dijo al hombre que se calmara y que no la tratara mal.

“Si usted quiere yo me pongo atrás de toda la gente que está aquí y no hay problema, es cuando me empuja y en ese momento le digo: ¿Usted por qué me está tratando así? Es cuando empieza a darme puños en la cara, empecé a sangrar por la nariz y veo que me reventó el labio”, añadió.

La reacción del funcionario, que según la víctima tendría entre 30 y 35 años, fue más agresiva cuando la caleña empezó a insultarlo, a tal punto que amenazó con golpearla aún más.

“Es cuando me da dos puñetazos que me mandan al suelo de cara; intento levantarme y me agarra otra vez e hizo que me golpeara de nuevo en la cara contra el suelo. Las personas en el lugar grababan y en ningún momento intentaron impedir nada”, explicó Nicol Valentina.

Aunque la joven caleña aún se recupera de las lesiones, ella misma fue a interponer la denuncia ante la Policía el mismo día de los hechos.

Señaló que mediante Facebook alguno allegados rastrearon el perfil y de esta manera dio conocer el nombre del agresor a las autoridades.