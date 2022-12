"Ni una talla más, ni una menos", Carolina Cruz recupera su forma tras la llegada de Matías

Casi 2 meses después del nacimiento de su pequeño, la presentadora y modelo caleña publicó una foto en Instagram donde vuelve a usar su ropa de gimnasio.

Carolina Cruz, quien luce radiante y feliz con su nueva faceta de madre, expresó que su talla es la misma de siempre "ni una más, ni una menos". Además, habló de cómo ha recuperado su figura sin descuidar su rol y con los cuidados necesarios tras dar a luz a su primogénito.

"Matías nació por cesárea, me fue muy bien en todo, en rápida recuperación y cicatrización. Con permiso de mi médico, hace tres semanas me fajo y empecé a realizar ejercicio apenas la semana pasada que cumplí mis 40 días", manifestó la hermosa vallecaucana en redes sociales.



Y definitivamente si, el cuerpo tiene muy buena memoria. Después de 47 días del nacimiento de Matías vuelvo a utilizar mi ropa de gym, la de siempre, ni una talla más ni una menos. Para las mamitas que no leen los post y me preguntan lo mismo aquí les vuelvo a responder, Matías nació por cesárea, me fue muy bien en todo en rápida recuperación y cicatrización, con permiso de mi médico hace tres semanas me fajo y empecé a realizar ejercicio apenas la semana pasada que cumplí mis 40 días, la faja pueden utilizar la que les guste de cualquier marca, yo utilicé una talla L y ya me tocó mandarle a coger, me la pongo las 24 horas del día y no me molesta ya que mi recuperación ha sido gracias a DIOS y a los cuidados muy rápida. #CaroCruzSinExcusas ya viene #TuCambioEtapaPostParto con muchas sorpresas para todas las mamitas #ElDiarioDeUnaMamá y siiiiii, llevo 47 felices días de lactancia materna Una publicación compartida de Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) el 22 de May de 2017 a la(s) 10:18 PDT



La también empresaria de la Sultana del Valle compartió este sábado un video en el que muestra su regreso a la rutina de entrenamiento tras tras once meses sin practicar.

"Debo confesar que me duele hasta el pelo, no ha sido fácil comenzar de nuevo, pero como el que quiere puede, aquí estamos. Ya les iré contando poco a poco que deben hacer para participar en #TuCambioEtapaPostParto . Además, no sólo les daré ejercicios y rutinas que pueden realizar donde quieran, sino también cómo deben alimentarse para ver cambios sin afectar nuestra salud", señaló.





#CaroCruzSinExcusas #ElDiarioDeUnaMamá #TuCambioEtapaPostParto Y después de 11 meses sin entrenar y hacer mis circuitos hace 4 días retome mi rutina con el más de todos, mi @hulkyfit debo confesar que me duele hasta el pelo, no ha sido fácil comenzar de nuevo pero como el que quiere puede, aquí estamos. Ya les iré contando poco a poco que deben hacer para participar en #TuCambioEtapaPostParto además no sólo les daré ejercicios y rutinas que pueden realizar donde quieran sino también como deben alimentarse para ver cambios sin afectar nuestra salud. Aquí la rutina de hoy que estuvo dura, falta el cardio que fue trote, 3 circuitos de 3 series por ejercicio y repeticiones entre 15 y 20, el descanso entre serie y serie es caminando para evitar que se bajen las pulsaciones Una publicación compartida de Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) el 27 de May de 2017 a la(s) 12:55 PDT

Matías Palomeque Cruz nació a principios de abril y sólo hasta el pasado 12 de mayo, su padre Lincoln compartió con sus seguidores el rostro de su bebé. Dos días después, en la fecha de celebración del Día de las Madres, Carolina también publicó una foto con su hijo.

