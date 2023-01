“Ni yo me la creo”: así celebró Maleja Restrepo sus 9 años junto a su "parcero" de vida

La presentadora y actriz caleña celebró el amor y lo hizo dedicándole estas bellas líneas a su esposo Tatán Mejía, con quien decidió construir su proyecto de vida

Son nueve años de relación de una de las parejas más estables y queridas de la farándula colombiana, pues más allá de ser ejemplo para muchos, se consideran ‘parceros’ de vida.

Reconocidos además por la cercanía con sus más de tres millones de seguidores que los dos acumulan en sus cuentas de Instagram, Maleja y Tatán se han ganado el cariño de muchos que admiran el profundo amor que se tiene el uno hacia el otro.

“En algún momento de mi vida dudé, dudé mucho de casarme y ser fiel a una persona. Pero así suene cursi (me encanta serlo) cuando me volví a ver con este hombre después de tres años fue diferente, me reencontré junto él, me motivó a creer en mí, en mis sueños a no dudar que todo se podía lograr”, fue un aparte del emotivo mensaje que publicó la vallecaucana.



¿Serán tal para cual? Pues a juzgar por los bellos momentos que comparten con sus seguidores, esta pareja parece consolidarse cada vez más, además, producto de este amor llegó Guadalupe y Macarena, las dos adoraciones de estos ‘parceros’ que se adoran con locura.