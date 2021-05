Nicolás Guerrero, joven asesinado en Cali, era familiar del alcalde Jorge Iván Ospina

En medio de la indignación en Cali por el asesinato de Nicolás Guerrero, joven que participaba de un plantón en el norte de la ciudad y resultó herido en la cabeza, se conoció que es familiar del alcalde Jorge Iván Ospina.

Así lo confirmó el mismo mandatario, quien señaló que Nicolás era hijo de un primo suyo.

“Nicolás es hijo de mi primo. Es un muchacho de Floralia, un muchacho bien, salió en la madrugada y tuvo una herida por arma de fuego en la cabeza”, manifestó Ospina a Blu Radio.

En entrevista con Noticias Caracol, el alcalde hizo un fuerte pronunciamiento teniendo en cuenta las voces de la comunidad que señalan al Esmad como responsable de la muerte del joven de 21 años.

“Jamás se me ocurriría incentivar que se utilice armas de fuegos de cualquier calibre contra personas inermes… No pude dormir, es muy difícil dormir sabiendo que la gente está expuesta, conociendo que jóvenes han sido agredidos, conociendo la muerte de un joven, eso no puede seguir ocurriendo”, expresó.

El hermano del mandatario, Mauricio Ospina, publicó una imagen del joven, horas antes de su muerte.

“Él es Nicolás Guerrero, nuestro primo, horas antes de su homicidio, hijo de Arles y de Laura. Paz en su tumba”, escribió en su cuenta de Twitter.

De otro lado, el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, hizo un fuerte llamado a la fuerza pública.

“¡No más muertes en las protestas! Policía y Ejército no usen armas de fuego en la ciudad, ni abusen contra ninguna persona, excediéndose en hechos y provocaciones que atizan la ira”, exclamó.

Procuraduría y Fiscalía ya iniciaron las respectivas investigaciones sobre este caso.