Niegan tutela interpuesta por Angelino Garzón para ser candidato independiente

La tutela que presentó el exvicepresidente Angelino Garzón el pasado 25 de marzo para tener la certeza jurídica de si puede presentarse como candidato independiente fue negada por el Tribunal Superior de Bogotá.

Según Angelino Garzón, el fallo dice que no se debe acoger al concepto del Consejo Nacional Electoral y que la tutela debió interponerla solo si la inscripción en la Registraduría Nacional se le negara, por lo que aún no tiene claridad si puede inscribirse por firmas o con el aval de un partido.

“En el fallo dice que la tutela era improcedente, me dicen que no tenía por qué acogerme al concepto del Consejo Nacional Electoral, no sé si al inscribirme por un partido puedo correr el riesgo que alguien me impugne y si me pongo a recoger firmas, corra también el riesgo que la Registraduría me la niegue”, dijo el exvicepresidente.

Por otra parte, el Tribunal declaró que “es la Registraduría Nacional del Estado Civil la encargada de recibir la inscripción de candidatos previo el cumplimiento de los requisitos, en este caso no ha amenazado, menos vulnerado, los derechos constitucionales fundamentales del ciudadano Angelino Garzón, pues es admitido por el mismo accionante que aún no se ha presentado ante esta entidad a inscribirse".

Garzón asegura que prefiere declinar su aspiración que someter a las personas a esa incertidumbre jurídica, por ello va a impugnar el fallo al Tribunal Superior en los próximos tres días y esperará la decisión de la Corte Suprema de Justicia.