Niña de 8 años resultó gravemente herida durante choque de pandillas en Cali

En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle permanece la niña de ocho años, víctima de una bala perdida al quedar en medio de un enfrentamiento entre pandillas donde también resultó herido un joven de 21 años.

Los hechos tuvieron lugar en la cancha del barrio Petecuy II e, inicialmente, ambos heridos fueron trasladados al hospital Joaquín Paz, ubicado en el nororiente de la ciudad.

“Lamentablemente, a las 5:00 de la tarde nos llegó una niña con herida por arma de fuego a nivel de cráneo. Una paciente que llegó muy comprometida y en muy malas condiciones”, indicó María Piedad Echeverry, gerente de la ESE Norte.

El joven de 21 años también fue remitido al HUV, mientras que la menor de edad, quien recibió el impacto de arma de fuego en la cabeza, fue sometida a un procedimiento quirúrgico. “La tiene muy incrustada en el cerebro, está muy profunda, entonces no se la han podido sacar. Que si la niña se salva puede quedar paralizada la parte derecha”, dijo la abuela.

Los habitantes se quejaron de la inseguridad que reina en este barrio del nororiente de Cali. “Estamos intranquilos, los niños están en la calle y hay que estar pendientes. Ya no nos gusta ni sacarlos. Yo me retiré del barrio por esta situación”, Kelly Zapata, vecina del sector.

Según los familiares, luego de entrar a los demás menores que se encontraban en la cancha y alrededores se dieron cuenta que la niña estaba herida. Las autoridades señalaron que se trató de una venganza entre bandas dedicadas al control de microtráfico.

“'Chingaharry' iba a atentar contra la vida de un alias ‘Escalera’. Entonces, este señor con sus amigos empieza unos disparos donde desafortunadamente hieren a una menor”, señaló el coronel César Morales, comandante del Distrito 2 de la Policía de Cali.

Finalmente, las autoridades informaron que se adelantan las investigaciones para dar con los responsables de la balacera.