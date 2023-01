Niña fue apuñalada por hombres en moto que, al parecer, pretendían robarle el cabello

La menor permanece en grave estado de salud y es atendida en una clínica. Allegados señalaron que deberá ser sometida varias cirugías.

Claudia Córdoba, vecina de la niña de 12 años, relata que la pequeña se encontraba sentada en el andén afuera de su vivienda y hablando con sus amigos, cuando se registró el ataque. El hecho ocurrió hacia las 9:00 de la noche del pasado sábado en el barrio Morales Duque, de Santander de Quilichao, en Cauca.

"Dos tipos en una moto la abordaron y le cortaron el cabello. Como la puerta de la casa estaba cerrada, ella no pudo entrar y salió corriendo donde la mamá, que también se encontraba en la calle. Los tipos, no contentos con eso, la apuñalaron, le cortaron la mitad del cabello, le quedó un lado corto y el otro largo", sostiene Córdoba.

La ciudadana asegura que la menor tuvo que ser remitida a la clínica Valle del Lili en Cali, debido a que requería ser sometida a, por lo menos, tres operaciones, las cuales, a causa de su complicación, no podían realizarse en el centro asistencial de su municipio.

"Ya le hicieron la primera intervención, pero necesitamos que nos colaboren económicamente, porque la familia de la niña es de muy bajos recursos y no tienen cómo pagar. La clínica ha dicho que no va a cobrar lo de la cirugía, pero sí debe pagar un copago, ya que la niña tiene AIC y esta no tiene convenio con la clínica", agrega la mujer.

La vecina manifiesta que la pequeña de 12 años resultó herida en el abdomen y el cuello. Por su parte, Jennifer Elejalde Labio, madre de la víctima, señala que su hija se encuentran en cuidados intensivos, tras la operación.



Vea también:

Bala perdida acabó con la vida de una niña que estaba jugando con... "Quedó un poquito grave. Hasta el momento, tiene herida abierta por la agresión que recibió y la van a tener así hasta el miércoles, porque necesitan que bote los líquidos malos", afirma la mamá de la pequeña.

La mujer agrega que "el miércoles va a tener otra operación, confiando en Dios que no sea grave, para poder cerrarla del todo. Yo quiero que esto no le pase a otra y que se haga justicia".

Las autoridades informan que ya están al tanto de lo sucedido e indican que se adelantan las respectivas investigaciones del caso, el cual está a cargo del CTI de la Fiscalía.

"Estamos mirando la hipótesis, porque el tema del hurto del cabello no es totalmente fuerte para nosotros, toda vez que no le cortaron el cabello, le generaron unas lesiones en el cuero cabelludo", dice el mayor Jesús David Ruiz, comandante de la Policía de Santander de Quilichao.

De acuerdo con el oficial, no le queda claro por qué, si la intención era robar el cabello de la niña, el hecho no se consumó como tal. Sin embargo, afirma que aún no se descarta esta hipótesis y sostiene que la institución le ha brindado acompañamiento a la familia de la víctima.

La vecina que denuncia el caso está convocando a una marcha el próximo 14 de marzo, a las 8:00 de la mañana, en su localidad, para rechazar el ataque contra la menor.

Asimismo, expresa que quien desee colaborar en los gastos médicos de la niña puede contactarse con ella al celular 3183288502.

Foto: cortesía para Noticias Caracol



También le puede interesar: