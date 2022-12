Niño ajedrecista de Palmira en el top 11 del planeta busca primer título mundial

Foto: cortesía Imder Palmira

Santiago Ávila Pavas, ajedrecista vinculado al programa ‘Valle Oro Puro’ de Indervalle y ‘Deportista Talento’ de la Alcaldía de Palmira, viajará el próximo 16 de octubre a Georgia, en Europa, para disputar el Campeonato Mundial de Ajedrez categoría Sub 12.

“Voy a traerme ese título de Batumi, voy a dedicarlo a Palmira, a Colombia y a mi corregimiento de Rozo, porque me he preparado mucho con mi entrenador ‘Paco’ Carvajal. El Imder de Palmira me ayudó mucho para mi viaje, y en el viaje estará conmigo mi papá y mi entrenador gracias a unas rifas que hicimos con los amigos”, aseguró Santiago.

Desde los 7 años de edad, este pequeño ajedrecista que actualmente tiene 12 ha ganado seis títulos nacionales, dos centroamericanos, uno suramericano y dos subtítulos panamericanos, con lo que ha demostrado ser el mejor de Colombia en su categoría.

“Hace varios años lo viene demostrando y ha sido galardonado como el más joven en participar en eventos nacionales, incluso imponiéndose entre jugadores colombianos de mayor edad”, afirmó el Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, Indervalle.

Según la entidad, la vida de Santiago transcurre en su natal Palmira entre el estudio y el deporte, pero sobre acompañado de su familia y entrenadores que lo han visto crecer en cada competición donde se ha destacado.

Actualmente, este pequeño gran maestro del ajedrez colombiano es subcampeón panamericano, logro obtenido en agosto pasado, y figura entre los mejores once del mundo en su categoría, lo que le augura un exitoso desempeño en el mundial que se realizará entre el 18 y 31 de octubre con la participación de 139 deportistas de 37 países.