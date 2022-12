Niño cayó de un tercer piso mientras elevaba una cometa en el oriente de Cali

Un menor de seis años se encontraba elevando una cometa en el tercer piso de su vivienda, ubicada en el barrio Puertas del Sol, oriente de Cali. El niño sin darse cuenta dio un paso hacia atrás, se fue al vacío y sufrió un golpe en la cabeza.

Una vecina, identificada como Ruby Lucumí, dijo que el niño pisó en falso y se cayó. Los habitantes del sector aún no salen del asombro, pues no entienden cómo el pequeño pudo sobrevivir a esa caída.

"Yo digo que los niños tienen como un ángel, porque, desde allá arriba caer y no pasarle nada, tiene que ser un milagro", manifestó Angie Gómez, otra vecina de la localidad.

Según narran los residentes de la zona, el niño cayó sobre una joven por lo que le ayudó a amortiguar el golpe. "Sentí que algo me cayó en la cabeza, pero no le paré bolas y luego vi el niño que cayó de un lugar a otro", indicó una testigo del accidente.

El menor fue remitido al Hospital Universitario del Valle. "Sufrió un trauma craneoencefálico, con pérdida de conciencia, más o menos 10 minutos, y es traído por los vecinos con una herida que es suturada en el servicio de urgencias del HUV. En este momento está en buenas condiciones, está estable y estamos esperando tomar una serie de exámenes finales", explicó Javier Torres, director de Pediatría del centro asistencial.

"Le cogieron 15 puntos y le van a tomar una radiografía, porque la cabeza es muy delicada", aseguró Alexandra Romero, madre del pequeño.

El niño permanece en observación mientras los médicos descartan otro tipo de lesiones. Sin embargo, se encuentra estable y recuperándose.

Por su parte, el Instituto de Bienestar Familiar hace un llamado a los padres de familia a extremar medidas de seguridad para evitar este tipo de accidentes.