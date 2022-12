Niño de 10 años se ahogó al resbalarse en un canal de agua estancada donde se bañaba con amigos

El cuerpo del menor, quien cursaba cuarto de primaria, fue rescatado por la Policía y organismos de socorro. Su padre relató lo sucedido.

El hecho ocurrió en la carrera 28 E con calle 96, del barrio Mojica en Cali, donde está ubicado un caño de agua estancada. Según Benito Montenegro, su hijo, de 10 años, terminó de almorzar, se montó en una carretilla con otros jóvenes y se dirigió al sitio.

"Estaban el hermano del niño y otros muchachos bañando. El niño se quedó ahí, se metió por una baranda, eso tiene como pasto, al pisar, se rodó y se fue de una vez al agua", dijo el hombre.

El lamentable suceso se registró hacia la 1:00 de la tarde del pasado domingo. Los amigos del menor, identificado como Ángelo Adrián Montenegro Cortés, intentaron sacarlo de inmediato, pero les fue imposible.

De acuerdo con el señor Montenegro, el lugar donde se ahogó el pequeño se ha convertido en una especie de lago donde algunos jóvenes y niños de esta zona van a pescar y a bañarse. Algunos, al parecer, lo hacen a escondidas de sus padres.

"Tanto la mamá como yo, cada que oíamos que otros compañeros iban al lago, lo reprendíamos y él ya no iba. Ayer (domingo), no sé, en un momento en el que me descuidé, se fue él para allá", agregó el ciudadano.

El progenitor dijo que una patrulla que se movilizaba por el sector atendió el llamado de auxilio, por lo que uno de los uniformados se quitó las botas, el arma y se tiró al caño a rescatarlo, mientras otro fue por refuerzos.

Según el ciudadano, su hijo fue sacado sin vida del agua ya en horas de la noche.