Niño de 11 años sobrevivió tras caer del cuarto piso de su colegio en Cali

El niño accidentado cursa cuarto grado de primaria y su mamá pide explicaciones a las directivas de la institución acerca de lo sucedido con su hijo.

“Lo tienen con férulas de yeso en los dos piecitos porque lo tiene fracturado. También, tiene fractura maxilofacial”, dijo Luz Elena Gutiérrez, madre del niño.

Los vecinos no se explican cómo el niño cayó desde el cuarto piso del colegio. Primero, al parecer, cayó en unas cuerdas, luego sobre el techo de un antejardín y, finalmente, afuera de una vivienda.

“Alcanza a llegar la patrulla de la Policía y los profesores no estaban y se supone que deben estar en el plantel”, explicó la madre del menor.

Por su parte, Luz Elena Azcárate, secretaria de Educación de Cali, dijo que se realizará una visita al colegio para verificar que cumple con la seguridad en su estructura y, así, “determinar si fue o no una imprudencia del niño”.

Asimismo, John Arley Murillo, director ICBF en el Valle del Cauca, dijo que la entidad ya tiene conocimiento del caso y que llevará a cabo las indagaciones respectivas.

Entretanto, en el municipio de Ciénega, Boyacá, un niño con autismo de ocho años cayó de una terraza cuando sufría una crisis debido a su condición de discapacidad.

El menor fue trasladado hasta el hospital San Rafael en Tunja, pero su familia denuncia demoras en la atención hospitalaria.