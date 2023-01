Niño de 13 años murió tras caerle encima un arco de fútbol en plena clase de educación física

Según testigos, al momento del incidente los alumnos jugaban en el polideportivo del colegio. A pesar de la rápida acción de la comunidad no fue posible salvarle la vida.

A raíz de este lamentable hecho se suspendieron las clases en la institución educativa El Rodeo, ubicada en zona rural de Bolívar, sur del Cauca.

Por falta de un espacio adecuado para educación física los estudiantes tienen que caminar media hora para llegar a un polideportivo donde adelantan esta actividad.

Bus escalera se accidentó aparatosamente en sur del Cauca y 15 personas resultaron heridas “Rápidamente vecinos del lugar acudieron hasta el sitio, pero no pudieron hacer nada para salvarlo”, señaló testigo del incidente.

Jéferson, estudiante de séptimo grado, era el mayor e cinco hermanos.

“Ayer en la mañana se despidió de mí y me dijo: “Papá, para el recreo, y yo le pasé porque el día de ayer era física, pero yo no me espere que mi hijo ya no lo iba a volver a ver”, notablemente afectado, manifestó Anuar Samboní, padre del niño fallecido.

La Secretaría de Educación del Cauca abrió una investigación para establecer las responsabilidades en este caso.