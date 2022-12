Niño de 13 años resultó quemado en vivienda donde, al parecer, funciona fábrica de pólvora

Una explosión de varios de estos elementos habría provocado las lesiones en el pequeño. Vecinos denunciaron que en el lugar trabajan menores de edad.

El niño de 13 años resultó quemado mientras manipulaba pólvora en una vivienda de Palmira, Valle del Cauca, donde funciona una fábrica, al parecer, sin permiso.

"Él no me dijo y él sabe que no me pidió permiso para trabajar ahí. Es obvio que no le iba a dejar trabajar ahí, porque es un peligro", dijo Luz Aida Góngora, mamá del menor afectado.

Dario Giraldo, dueño de la fábrica de pólvora, reconoció que trabaja con estos elementos desde hace más de 10 años. "El que se quemó estaba haciendo barro. Yo tenía como 10 totes ahí y él se puso a molestar, porque son muy recoceros", aseguró.

El hombre manifestó, además, que en este sitio trabajan otros pequeños que le ayudan a empacar la pólvora. Asimismo, aseguró que sólo fábrica totes.

Por su parte, la Policía de este municipio confirmó que la fábrica no tenía permiso de funcionamiento y analiza el sellamiento del lugar.