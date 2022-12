Niño de 4 años se tragó una moneda en Cali y tuvo que esperar 3 días para que le fuera extraída

La Secretaría de Salud sostuvo que debió intervenir, porque Medimás, EPS del menor, no autorizaba el procedimiento. Finalmente, el pequeño fue remitido al HUV.

El caso de presunta negligencia médica fue reportado por autoridades municipales, las cuales afirmaron que un niño de 4 años, quien injirió una moneda mientras jugaba con sus hermanos en casa, permaneció durante 3 días en la clínica Cali Norte esperando que le fuera extraído el objeto.

"Hay una desidia, porque se espera como a que aparezcan los casos y entrar a resolverlos. Eso es jugar con la salud de la gente", expresó Alexánder Durán, secretario de salud de la capital vallecaucana.

El funcionario indicó que el menor fue trasladado, sin la orden aprobada por la EPS, al Hospital Universitario del Valle, para realizarle la intervención. Al paciente se le extrajo la moneda y ya se encuentra en recuperación.

John Jairo Díaz, padre del pequeño, no se explica por qué a su hijo le habrían negado la atención, si mensualmente le descuentan sus aportes.

"Soy nivel tres de copago y uno espera una mejor atención siendo nivel tres, pero el nivel allá es pésimo, nunca hay citas", dijo.

Por su parte, a través de un comunicado, Medimás rechazó las afirmaciones del secretario de Salud Municipal.

La entidad explicó que el niño fue referido de forma oportuna a cinco centros médicos, que se habrían negado a recibirlo.

Varios de ellos, según el documento de Medimás, aducieron que no tenían camas disponibles para el traslado.

Asimismo, la EPS anunció que remitió el caso a la Superintendencia de Salud para que investigue las repuestas de las clínicas y le haga seguimiento.