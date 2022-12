Niño de 5 años fue asesinado al quedar en medio de un enfrentamiento en el oriente de Cali

Justin Daniel Vallejo asistía a una fiesta de 15 años en el momento en que fue alcanzado por una bala perdida. Otra mujer resultó herida en el suceso.

“El niño quedó encerrado en la moto no sé qué pasó yo estaba dentro cuando sentí el disparo”, relató Mabel Laña, tía del menor quien resultó herida.

Los hechos ocurrieron en el barrio Conquistadores, ubicado en el oriente de la capital del Valle del Cauca.

El menor falleció a pesar de que fue trasladado a una clínica de mayor nivel.

“No es justo hacer una cosa así a un niño, si ellos tenían sus problemas porque ellos mismos no resuelven sus cosas por qué desquitarse con una criatura que apenas estaba empezando a vivir”, continuó la mujer entre lágrimas.

La Policía explicó que el enfrentamiento entre pandillas en el sector, obedece a retaliaciones.

“Se presentó un altercado entre unas personas que tienen unos inconvenientes por lo que se da un cruce de disparos, una de las balas impactó al menor pero por la gravedad de la herida fallece en la madrugada de este 1 de mayo. Tenemos individualizada a una persona por esto pero las investigaciones continuarán”, explicó el coronel Óscar Lamprea, comandante operativo de la Policía de Cali.

Las autoridades continúan con las investigaciones para capturar a las otras personas que habrían protagonizado la balacera.