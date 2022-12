Niño de 8 años podría quedar parapléjico tras ser víctima de bala perdida en Cali

Foto: archivo Colprensa

Al Hospital Universitario del Valle fue trasladado un menor de 8 años de edad que fue impactado en la espalda por una bala perdida, durante una balacera registrada en el barrio El Retiro, oriente de Cali.

En medio del drama, Daisy Preciado, madre del niño, aseguró que su hijo estaba jugando en la cancha cuando se formó el tiroteo. “Todos los niños salieron a correr y todo eso y él salió a correr y en ese le cayó el tiro al niño”, afirmó.

Entretanto, Giselle Uribe, médico del área de Pediatría del HUV, explicó que el menor se encuentra estable y que el proyectil quedó alojado en el hemitórax derecho tras haber ingresado por el izquierdo.

Sin embargo, indicó que la bala le causó una lesión medular, por lo que en este momento no presenta movimiento en sus piernas y podría quedar parapléjico.

“Se confirma que tiene una fractura a nivel de vertebra torácica a nivel más o menos medio del tórax y, por debajo de esto, no presenta sensibilidad, ni respuesta motora. Ya lo valoró neurocirugía, no se va a operar, en cuanto a sus signos vitales está estable, ya sería pronóstico reservado en cuanto a la parte funcional”, explicó Uribe.

Por su parte, el comandante del Distrito 4 de la Policía de Cali, coronel Óscar Lamprea, informó que la balacera se originó en medio de un acto de intolerancia que cobró, además, la vida de un joven de 18 años.

“Un joven le viene a hacer el reclamo a otro por una bicicleta y la otra persona le sale adelante y desafortunadamente realiza unos disparos, le ocasiona la muerte y deja lesionado a un menor de 8 años”, dijo.

El oficial aseguró que el agresor es un menor de 16 años y que se están realizando los operativos del caso para dar con su paradero. Los hechos tuvieron lugar en la calle 53 con carrera 39B durante la noche del pasado domingo y la víctima fatal fue identificada como Jeison Adrián Zambrano Aguiño, de 18 años.