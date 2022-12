Niño habría recibido fuerte descarga eléctrica en juego mecánico en centro comercial de Palmira

La madre del menor asegura que, según los médicos que lo atendieron, su hijo ahora presenta un cuadro de estrés postraumático. El establecimiento se defiende.

El pequeño de 7 años sufrió una fuerte descarga eléctrica, según su mamá, al tocar un carro que hace parte de las atracciones mecánicas en un local ubicado en un reconocido centro comercial de Palmira.

Publicidad

“Cuando veo que la niña lo tenía sostenido, porque el niño casi no caminaba. Entonces, yo lo veo y el niño estaba temblando, tenía los labios blanquitos y no podía hablar. Cuando ya nos damos cuenta que el niño había sido impactado por una corriente eléctrica”, dice Yesenia Orobio, madre del niño.

Asegura que uno de los empleados del lugar comprobó lo ocurrido. “Entonces, se acerca uno de los empleados y dice: ‘No, doña Yesenia, no puede ser’. Y él lo toca y también le pasa el corrientazo”, afirma la madre del menor.

Y señala que, aunque el primer día fue llevado a una clínica, su hijo presenta problemas de salud y ha tenido que costear el tratamiento, porque la dejaron sola.

“Si corre, me dice: ‘No, mami. Me agitó mucho, me duele aquí, me duele la cabeza, me mareo’. A cada rato dice: ‘No, eso tiene corriente’”, sostiene.

Publicidad

Telefónicamente, directivos del negocio señalaron que han intentado comunicarse con la mamá del pequeño para hacer el seguimiento, pero no ha sido posible.

También aseguran que están dispuestos a mostrarle el video de seguridad, en el que se ve que el niño recibió una descarga por pocos segundos.

Publicidad

Sostienen que no está plenamente certificado que el estrés postraumático que tiene el niño, según la madre, se deba a lo sucedido con el juego mecánico.

Dicen, además, que la señora aún no ha presentado alguna reclamación oficial y que están dispuestos a escucharla cuando ella decida.

Por su parte, la mujer asegura que su intención es evitar que este tipo de situaciones se repita con otro niño y con mayores consecuencias. El caso se registró el pasado 25 junio.