Niño recibió un impacto de bala en su rostro durante riña de pandillas en Cali

Al Hospital Carlos Holmes Trujillo de Cali fue llevado un niño de 11 años, tras resultar herido en su rostro por el impacto de una bala proveniente de un supuesto enfrentamiento de pandillas en el barrio El Retiro, oriente de la ciudad.

“A mí me llamaron en el instante a la casa, me dijeron que le habían pegado un tiro a mi sobrinito, que venía de jugar. El tiro le había entrado y quedado en el cachete”, contó la tía del niño herido.

Después que los médicos extrajeran el proyectil, el menor fue dado de alta. La madre del herido aseguró que la herida sufrida por su hijo fue un milagro, ya que no comprometió la vida de su hijo.

“Es un milagro de Dios porque si de pronto hubiera sido en otra parte, mi hijo no estaría aquí con vida. Le doy gracias a Dios que fue en el cachete y no me le afectó otra parte más grave”, dijo la mamá del niño.

La mujer explicó que el lugar donde se registró el hecho es una frontera invisible.

“Fue por conflicto entre bandas porque vivimos prácticamente en una frontera invisible, tanto que del otro lado no pueden pasar, ni de acá pueden pasar para allá”, manifestó la madre del menor herido.

El niño se encuentra recuperándose en su casa tras el hecho que se presentó durante la noche del martes 22 de noviembre.