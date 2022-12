Niño resultó herido cuando protegía a otros dos menores durante tiroteo en Cali

En un pasaje del barrio Decepaz, oriente de Cali, se encontraba el niño de siete años de edad jugando con sus amigos cuando se desató la balacera entre pandillas. El niño resultó herido por una bala.

“El niño mío tira a un niño y una niña al suelo para protegerlos, pero cuando el niño se me para es cuando recibe el impacto que, si me le hubiera dado en el corazoncito, me lo mata”, afirmó Carlos Valencia, padre de la víctima.

El menor fue trasladado al Hospital Universitario del Valle y, en las últimas horas, fue dado de alta. Sin embargo, sus padres aseguran que aún tiene el proyectil alojado en su cuerpo.

“Dijeron que le puede dar una hemorragia por lo que está tan pequeño o puede reventarle vasitos y que es mejor dejárselo ahí dentro, mientras el niño va creciendo”, aseguró Nora Patricia Meneses, madre del niño.

Según lo que los médicos le dijeron a los familiares, la lesión del proyectil en el cuerpo no habría sido tan fuerte porque, antes de dar en el pecho, la bala impactó en el brazo. No obstante, la situación lo tiene sicológicamente afectado.

“Un huesito fue astillado, tienen que ponerle un yeso y el niño sicológicamente está mal, sicológicamente tiene miedo de volver a la casa donde estamos viviendo”, anotó la mamá del menor.

Las autoridades anunciaron una investigación para capturar a los responsables de este hecho, pues, según el coronel Néstor Raúl Martínez, comandante Operativo de la Policía de Cali, ya “se tienen identificadas estás pandillas que tienen allí estos enfrentamientos”.

La Policía también informó sobre la muerte de una niña de cuatro años, luego de un accidente en la vía que de Guacarí conduce a Buga. Sus padres permanecen hospitalizados.